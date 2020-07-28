Руководителя "Львовского облавтодора" поймали на взятке в 17 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Во Львовской области задокументирован факт получения руководителем филиала "Львовского облавтодора" 17 тыс. грн взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает УНН.
"По данным следствия, чиновник требовал у местного предпринимателя деньги в качестве "дополнительной" (официальной) платы за использование транспорта филиала. Речь идет о перевозке песчано-глиняной смеси на земельный участок, который арендует заявитель", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Его официально обвинили в коррупции. В Киеве, Львове и на территории Польши правоохранители проводили обыски.