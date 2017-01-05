"КаZантип" цього року проводять у В'єтнамі

Фестиваль проходить з 31 грудня 2016-го по 15 січня 2017 року. Наразі, на території знаходяться до тисячі чоловік.

Зазначають, що на фестивалі працюють три танцполи, а дискотеки проводяться цілодобово. Правопорядок охороняють в’єтнамські поліцейські.

Довідка УНН: Казантип — у минулому щорічний музичний фестиваль електронної музики у селі Попівка, Україна. Вважався одним з найвідоміший фестивалів електронної музики у Східній Європі. Символ фестивалю — “Жовта валіза”, що дає власнику право безоплатного входу на територію “республіки КаZантип”. Схожий образ валізи з таблетками, що дають радість, є в радянському фільмі 1970 року “Пригоди жовтої валізки”.

З 1995 року першим постійним місцем проведення фестивалю було містечко Щолкіне, поряд з яким розташовувалася недобудована Кримська АЕС. Від 1998 року фестиваль проводився на мисі Казантип просто неба, від чого й отримав назву. В 1998 першим громадянином республіки став її законодавець Микита Маршунок, який організував масштабний клубний захід просто неба під девізом “головний проект літа”.

2000 року фестиваль проводився під Судаком, з 2001 року — неподалік Євпаторії, в селищі Попівка, так до 2013 рік фестиваль електронної музики “KaZaнтип” проходив у Криму. У 2014 році його проводили в Грузії, але це викликало протести місцевої православної церкви.

У 2015 році фестиваль намагалися організувати в Камбоджі, але там його заборонила влада. Спроба провести фестиваль під назвою Befooz влітку 2015 року в Криму, але також була зіпсована російськими силовиками і контролюючими органами.