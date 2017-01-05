"КаZантип" в этом году проводят во Вьетнаме
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Фестиваль Epizode, альтернативный изгнанному из оккупированного Крыма популярному "КаZантип", проводят во Вьетнаме на острове Фукуок. Об этом сообщается на сайте мероприятия, передает УНН.
Фестиваль проходит с 31 декабря 2016 го по 15 января 2017 года. Сейчас на территории находятся до тысячи человек.
Работают три танцпола, а дискотеки проводятся круглосуточно. Правопорядок охраняют вьетнамские полицейские.
Справка: Казантип - в прошлом ежегодный музыкальный фестиваль электронной музыки в селе Поповка, Украина. Считался одним из самых знаменитых фестивалей электронной музыки в Восточной Европе. Символ фестиваля - "Желтый чемодан", что дает владельцу право бесплатного входа на территорию "республики КаZантип". Похожий образ чемоданы с таблетками, которые дают радость, есть в советском фильме 1970 "Приключения желтого чемоданчика".
С 1995 года первым постоянным местом проведения фестиваля был городок Щелкино, рядом с которым располагалась недостроенная Крымская АЭС. С 1998 году фестиваль проводился на мысе Казантип под открытым небом, от чего и получил название. В 1998 первым гражданином республики стал ее законодатель Никита Маршунок, который организовал масштабное клубное мероприятие под открытым небом под девизом "главный проект лета».
2000 фестиваль проводился под Судаком, с 2001 года - неподалеку Евпатории, в поселке Поповка, так к 2013 фестиваль электронной музыки "KaZaнтип" проходил в Крыму. В 2014 году его проводили в Грузии, но это вызвало протесты местной православной церкви.
В 2015 году фестиваль пытались организовать в Камбодже, но там его запретили власти. Попытка провести фестиваль под названием Befooz летом 2015 году в Крыму, но также была испорчена российскими силовиками и контролирующими органами.