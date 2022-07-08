Кая Каллас залишає посаду прем'єр-міністра Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила про свою відставку. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.
Кая Каллас запевнила, що партія Isamaa (Батьківщина) не вимагала її відставки. Хоча члени політичної партії Isamaa неодноразово заявляли, що приєднаються до коаліції, коли Каллас піде з посади прем'єр-міністра.
Цитата
"Цю пропозицію я зробила сама, тому що, якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу", — сказала Каллас.
Повідомляється, що після довгих переговорів партії "Реформати", "Батьківщина" та "Соціал-демократи" вирішили сформувати нову коаліцію.
Сама Каллас написала про нову коаліцію у своєму Facebook.
"Відбулися довгі та детальні переговори, але сьогодні ввечері ми дійшли згоди — Партія реформ формує нову коаліцію з Партією Батькывщина та соціал-демократами", — написала вона.
Доповнення
Кая Каллас з початку масштабного вторгнення росії підтримувала Україну. Вона говорила, що лідерам Євросоюзу немає сенсу розмовляти з президентом росії володимиром путіним, якщо вони дійсно хочуть, щоб він відчув себе ізольованим.
Також вона закликала партнерів не зупинятися на нафтовому ембарго та продовжити тиснути на росію.
Додамо
Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.
Як писав УНН, у своєму виступі, під час якого Джонсон оголосив про відставку, він звернувся до українського народу з обіцянкою подальшої підтримки.