Кая Каллас залишає посаду прем'єр-міністра Естонії

Кая Каллас запевнила, що партія Isamaa (Батьківщина) не вимагала її відставки. Хоча члени політичної партії Isamaa неодноразово заявляли, що приєднаються до коаліції, коли Каллас піде з посади прем'єр-міністра.

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"Цю пропозицію я зробила сама, тому що, якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу", — сказала Каллас.

Повідомляється, що після довгих переговорів партії "Реформати", "Батьківщина" та "Соціал-демократи" вирішили сформувати нову коаліцію.

Сама Каллас написала про нову коаліцію у своєму Facebook.

"Відбулися довгі та детальні переговори, але сьогодні ввечері ми дійшли згоди — Партія реформ формує нову коаліцію з Партією Батькывщина та соціал-демократами", — написала вона.

Доповнення

Кая Каллас з початку масштабного вторгнення росії підтримувала Україну. Вона говорила, що лідерам Євросоюзу немає сенсу розмовляти з президентом росії володимиром путіним, якщо вони дійсно хочуть, щоб він відчув себе ізольованим.

Також вона закликала партнерів не зупинятися на нафтовому ембарго та продовжити тиснути на росію.

Додамо

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.

Як писав УНН, у своєму виступі, під час якого Джонсон оголосив про відставку, він звернувся до українського народу з обіцянкою подальшої підтримки.