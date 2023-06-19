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"Катеринопільський елеватор" разом з благодійниками передав допомогу на Херсонщину

Київ • УНН

 • 791461 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. ТОВ «Катеринопільський елеватор» (МХП), БФ «МХП-Громаді» та БФ «Україна в броні» відправили чергову партію допомоги жителям Херсонської області, що постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

"Катеринопільський елеватор" разом з благодійниками передав допомогу на Херсонщину

Цитата

«МХП допомагає та завжди поруч у найнеобхідніший час. Прикладом швидкого реагування на біду та прояву допомоги став Катеринопільський елеватор.

Вони вже відправили майже 4 тис. літрів води та близько 800 одиниць продуктів швидкого приготування, печива та консерви. І знову готують наступну партію допомоги: саме в процесі закупівлі необхідних харчів та засобів гігієни», - йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім води та продуктів харчування, жителі Херсонщини отримають одяг.

«Одяг знесли жителі Єрківської громади, на території якої знаходиться КЕ («Катеринопільський елеватор» - ред.), серед них і працівники заводу», - додали в прес-службі компанії.

Нагадаємо, Благодійний фонд «МХП-Громаді», Ладижинський гуманітарний штаб, ГО «Соціальний центр Вінниччини», волонтери та небайдужі ладижинці передали постраждалим херсонцям гуманітарну допомогу.

Довідка

«МХП–Громаді» – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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