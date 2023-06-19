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"Катеринопольский элеватор" вместе с благотворителями передал помощь на Херсонщину

Киев • УНН

 • 791454 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. ООО «Катеринопольский элеватор» (МХП), БФ «МХП-Громаді» и БФ «Украина в броне» отправили очередную партию помощи жителям Херсонской области, пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

"Катеринопольский элеватор" вместе с благотворителями передал помощь на Херсонщину

Цитата

«МХП помогает и всегда рядом в самое необходимое время. Примером быстрого реагирования на беду и проявления помощи стал Катеринопольский элеватор.

Они уже отправили почти 4 тыс. литров воды и около 800 единиц продуктов быстрого приготовления, печенья и консервы. И снова готовят следующую партию помощи: именно в процессе закупки необходимых продуктов и средств гигиены», - говорится в сообщении.

Добавим

Кроме воды и продуктов питания, жители Херсонщины получат одежду.

«Одежду снесли жители Ерковской громады, на территории которой находится КЭ («Катеринопольский элеватор» - ред.), среди них и работники завода», - добавили в пресс-службе компании.

Напомним, Благотворительный фонд «МХП-Громаді», Ладыжинский гуманитарный штаб, ОО «Социальный центр Винниччины», волонтеры и неравнодушные ладыжинцы передали пострадавшим херсонцам гуманитарную помощь.

Справка

«МХП–Громаді» – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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