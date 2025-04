Картину Пабло Пікассо продали за більше ніж 103 млн доларів

Деталі

На картині зображена Марія-Тереза Вальтер, кохана Пабло Пікассо і одна з найвідоміших муз в історії сучасного мистецтва. Портрет виконаний на полотні маслом, його розмір становить 146×114 см, рік створення роботи — 1932-й. Картина — одна із серії портретів Марі-Терез. Вони традиційно йдуть з аукціонів серед лідерів в ціні. Зокрема, інший портрет музи Пікассо став найдорожчою картиною світу на момент аукціону 11 років тому.

Крім цього на Christie’s в п’ятницю були продані картини Ван Гога, Піта Мондріана, Марка Ротко, Енді Ворхола, Марка Шагала та інших. Картина Марка Ротко “Без назви” 1970 року пішла за 38,1 млн доларів. Робота Вінсента Ван Гога “Трінкветайльский міст” — за 37,4 млн доларів, робота Піта Мондріана “Композиція II з жовтим, червоним і синім” — за 26,1 млн доларів.

#AuctionUpdate Pablo Picasso, ’Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse)’ realizes $ 103,410,000 after over 19 minutes of bidding! pic.twitter.com/G7oVzG5KMA

— Christie’s (@ChristiesInc) May 14, 2 021