Картину Пабло Пикассо продали за более чем 103 млн долларов

Детали

На картине изображена Мария-Тереза Вальтер, возлюбленная Пабло Пикассо и одна из самых известных муз в истории современного искусства. Портрет выполнен на холсте маслом, его размер составляет 146×114 см, год создания работы — 1932-й. Картина — одна из серии портретов Мари-Терез. Они традиционно уходят с аукционов среди лидеров в цене. В частности, другой портрет музы Пикассо стал самой дорогой картиной мира на момент аукциона 11 лет назад.

Помимо этого на Christie’s в пятницу были проданы картины Ван Гога, Пита Мондриана, Марка Ротко, Энди Уорхола, Марка Шагала и других. Картина Марка Ротко “Без названия” 1970 года ушла за 38,1 млн долларов. Работа Винсента Ван Гога “Тринкветайльский мост” — за 37,4 млн долларов, работа Пита Мондриана “Композиция II с желтым, красным и синим” — за 26,1 млн долларов.

#AuctionUpdate Pablo Picasso, 'Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)' realizes $103,410,000 after over 19 minutes of bidding! pic.twitter.com/G7oVzG5KMA

— Christie's (@ChristiesInc) May 14, 2021