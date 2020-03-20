Карантин: Мертенс показав, як виконує фізичні вправи з вином
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Нападник італійського клубу "Наполі" Дріс Мертенс показав, як підтримує форму під час загальнонаціонального карантину, передає УНН з посиланням на сторінку футболіста в Instagram.
Так, футболіст опублікував в Instagram відео, де він присідає на одній нозі, тримаючи в руках величезну пляшку вина.
"Моя головна порада у житті: трохи вина вирішить багато проблем", - коментує Мертенс опублікований відеоролик.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні випустили новий винний напій блакитного кольору.
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My greatest advice in life: "a little bit of wine is the solution to a lot of problems " #quarantainelife