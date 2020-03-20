Карантин: Мертенс показал, как выполняет физические упражнения с вином
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Нападающий итальянского клуба "Наполи" Дрис Мертенс показал, как поддерживает форму во время общенародного карантина, передает УНН со ссылкой на страницу футболиста в Instagram.
Так, футболист опубликовал в Instagram видео, где он приседает на одной ноге, держа в руках огромную бутылку вина.
"Мой главный совет в жизни: немного вина решит много проблем", — комментирует Мертенс опубликованный видеоролик.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине выпустили новый винный напиток голубого цвета.
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My greatest advice in life: “a little bit of wine is the solution to a lot of problems” #quarantainelife