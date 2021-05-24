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The Guardian

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Канада закликає Білорусь звільнити Протасевича

Київ • УНН

 • 21569 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно відреагував на примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Nexta Романа Протасевича. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

Канада закликає Білорусь звільнити Протасевича

Цитата

“Примусова зміна курсу і посадка літака Ryanair в Мінську і арешт журналіста Романа Протасевича — це серйозне втручання в цивільну авіацію і відвертий напад на свободу слова. Канада закликає Білорусь звільнити Протасевича”, — написав Гарно.

Нагадаємо

У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура та поліція Литви розпочали розслідування інциденту з літаком Ryanair. Білоруський опозиціонер Латушко заявляє про те, що влада хотіла збити літак Ryanair. Сьогодні Європейська Рада розгляне інцидент арешту білоруського журналіста Романа Протасевича

Контекст

Близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав безпрецедентною ситуацію з посадкою літака в Мінську і зажадав негайного звільнення Протасєвіча. Після цього в МЗС Литви викликали тимчасового повіреного в справах Білорусі.

МЗС Австрії заявило про необхідність провести міжнародне розслідування, а Польща попросила главу Євроради розглянути на саміті введення санкцій проти білоруської влади. Ряд представників інших європейських країн також висловили стурбованість ситуацією і зажадали звільнити Протасевича.

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