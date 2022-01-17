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Канада схвалила препарат Pfizer, який лікує наслідки COVID-19

Канада схвалила препарат Pfizer, який лікує наслідки COVID-19

Київ • УНН

 • 22850 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Канадський регулятор охорони здоров'я схвалив пігулки компанії Pfizer, які лікують наслідки COVID-19. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Міністерство охорони здоров'я Канади дозволило Paxlovid для дорослих пацієнтів з легким або середнім ступенем тяжкості COVID-19, які також схильні до високого ризику розвитку більш серйозного захворювання. Міністерство охорони здоров'я Канади не дозволило використовувати його для підлітків або пацієнтів, які вже госпіталізовані через COVID-19.

Оголошення агентства в понеділок прозвучало на тлі різкого зростання кількості інфекцій через варіант Omicron, що легко передається.

Доктор Супрія Шарма, головний медичний радник Міністерства охорони здоров'я Канади, сказала, що таблетки Pfizer з'явилися в критичний момент пандемії, оскільки "ми стикаємося з новими варіантами". Препарат може допомогти знизити навантаження на системи охорони здоров'я за рахунок зменшення кількості людей, які потребують госпіталізації, але представники охорони здоров'я відзначили, що поставки будуть проблемою на ранньому етапі.

Шарма додала, що клінічні випробування показали, що лікування Paxlovid знижує ризик госпіталізації та смерті, спричинених COVID-19, на 89%, якщо ліки почали приймати протягом трьох днів після появи симптомів, та на 85%, якщо лікування почалося протягом п'яти днів.

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