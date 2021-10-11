Кальюлайд передала пост президента Естонії: як це було
Київ • УНН
ТАЛЛІН-КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні у Талліні колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд передала пост своєму наступнику Алару Карісу. Церемонія проходила у Кадріоргському палаці, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, у Кадріоргу Каріс і його дружина зустрілися з президенткою Кальюлайд, яка йде з посади і її чоловіком. Місце, де проходив захід, було огороджено. Церемонію прийшло подивитися безліч жителів.
Кальюланд зустрілася з Карісом у супроводі військових у парадній формі, також урочисто грав оркестр.
З Кадріорга новий президент і його попередниця перебралися в Рійгіког, де Каріс приніс присягу. Колишній і новий глави держави також звернулися до парламенту.
Увечері в Кадріоргському художньому музеї відбудеться президентський прийом для членів уряду, високопоставлених чиновників і дипломатичного корпусу.
Контекст
Алар Каріс був директором Естонського національного музею і єдиним кандидатом на президентський пост. 31 серпня він був обраний у другому турі голосування у парламенті.