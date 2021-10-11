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Кальюлайд передала пост президента Естонії: як це було

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ТАЛЛІН-КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні у Талліні колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд передала пост своєму наступнику Алару Карісу. Церемонія проходила у Кадріоргському палаці, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, у Кадріоргу Каріс і його дружина зустрілися з президенткою Кальюлайд, яка йде з посади і її чоловіком. Місце, де проходив захід, було огороджено. Церемонію прийшло подивитися безліч жителів.

Кальюланд зустрілася з Карісом у супроводі військових у парадній формі, також урочисто грав оркестр.

З Кадріорга новий президент і його попередниця перебралися в Рійгіког, де Каріс приніс присягу. Колишній і новий глави держави також звернулися до парламенту.

Увечері в Кадріоргському художньому музеї відбудеться президентський прийом для членів уряду, високопоставлених чиновників і дипломатичного корпусу.

Контекст

Алар Каріс був директором Естонського національного музею і єдиним кандидатом на президентський пост. 31 серпня він був обраний у другому турі голосування у парламенті.

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