Кальюлайд передала пост президента Естонії: як це було

Деталі

Так, у Кадріоргу Каріс і його дружина зустрілися з президенткою Кальюлайд, яка йде з посади і її чоловіком. Місце, де проходив захід, було огороджено. Церемонію прийшло подивитися безліч жителів.

Кальюланд зустрілася з Карісом у супроводі військових у парадній формі, також урочисто грав оркестр.

З Кадріорга новий президент і його попередниця перебралися в Рійгіког, де Каріс приніс присягу. Колишній і новий глави держави також звернулися до парламенту.

Увечері в Кадріоргському художньому музеї відбудеться президентський прийом для членів уряду, високопоставлених чиновників і дипломатичного корпусу.

Контекст

Алар Каріс був директором Естонського національного музею і єдиним кандидатом на президентський пост. 31 серпня він був обраний у другому турі голосування у парламенті.