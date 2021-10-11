Кальюлайд передала пост президента Эстонии: как это было
Киев • УНН
ТАЛЛИН-КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня в Таллине уходящий президент Эстонии Керсти Кальюлайд передала пост своему преемнику Алару Карису. Церемония проходила в Кадриоргском дворце, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, в Кадриорге Карис и его жена встретились с уходящим президентом Кальюлайд и ее супругом. Место, где проходило мероприятия, было ограждено. Церемонию пришло посмотреть множество жителей.
Кальюланд встретилась с Карисом в сопровождении военных в парадной форме, также торжественно играл оркестр.
Из Кадриорга новый президент и его предшественница перебрались в Рийгиког, где Карис принес присягу. Бывший и новый главы государства также обратились к парламенту.
Вечером в Кадриоргском художественном музее состоится президентский прием для членов правительства, высокопоставленных чиновников и дипломатического корпуса.
Контекст
Алар Карис был директором Эстонского национального музея и единственным кандидатом на президентский пост. 31 августа он был избран во втором туре голосования в парламенте.