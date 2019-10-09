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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Кабмін звільнив очільників Украероруху і регуляторної служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу звільнив очільників "Украероруху" і Державної регуляторної служби. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Кабмін звільнив очільників Украероруху і регуляторної служби

"На цьому засіданні ми ухвалили кадрові рішення – звільнили виконуючого обов'язки директора Украероруху, звільнили голову Державної регуляторної служби", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, 2 жовтня Кабінет міністрів України схвалив низку кадрових призначень, зокрема, у низці міністерств та державних органів.

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