Кабмін звільнив очільників Украероруху і регуляторної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу звільнив очільників "Украероруху" і Державної регуляторної служби. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"На цьому засіданні ми ухвалили кадрові рішення – звільнили виконуючого обов'язки директора Украероруху, звільнили голову Державної регуляторної служби", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, 2 жовтня Кабінет міністрів України схвалив низку кадрових призначень, зокрема, у низці міністерств та державних органів.