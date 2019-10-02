Кадрові перестановки у міністерствах та держорганах: названо імена нових менеджерів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив низку кадрових призначень, зокрема, у низці міністерств та державних органів. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.
Як зазначається, у Міністерство культури, молоді та спорту призначено:
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- Максимчука Анатолія Олександровича – першим заступником міністра;
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- Подоляк Ірину Ігорівну – заступником міністра;
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- Шуміліна Володимира Олександровича – заступником міністра.
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У Міністерство оборони:
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- Марценюка Олексія Еразмовича – заступником міністра;
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- Фролову Аліну Євгеніївну – заступником міністра.
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Водночас уряд звільнив Кузьо Миколу Степановича з посади заступника міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції.
Також Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Лазебної Марини Володимирівни – з посади голови Державної соціальної служби.
Два звільнення у Державному агентстві з питань кіно:
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- Неретіна Сергія Миколайовича – з посади першого заступника голови;
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- Недзельського Сергія Петровича – з посади заступника голови.
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Окрім цього, ухвалено рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України на Федоренка Олега Володимировича та голови Державного агентства України з питань кіно – на Шевчук Юлію Іванівну.
Раніше Прем'єр Гончарук заявив про конкурс на 13 високих державних посад.