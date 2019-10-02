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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Кадрові перестановки у міністерствах та держорганах: названо імена нових менеджерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив низку кадрових призначень, зокрема, у низці міністерств та державних органів. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.

Кадрові перестановки у міністерствах та держорганах: названо імена нових менеджерів

Як зазначається, у Міністерство культури, молоді та спорту призначено:

  • Максимчука Анатолія Олександровича – першим заступником міністра;
  • Подоляк Ірину Ігорівну – заступником міністра;
  • Шуміліна Володимира Олександровича – заступником міністра.

У Міністерство оборони:

  • Марценюка Олексія Еразмовича – заступником міністра;
  • Фролову Аліну Євгеніївну – заступником міністра.

Водночас уряд звільнив Кузьо Миколу Степановича з посади заступника міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції.

Також Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Лазебної Марини Володимирівни – з посади голови Державної соціальної служби.

Два звільнення у Державному агентстві з питань кіно:

  • Неретіна Сергія Миколайовича – з посади першого заступника голови;
  • Недзельського Сергія Петровича – з посади заступника голови.

Окрім цього, ухвалено рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України на Федоренка Олега Володимировича та голови Державного агентства України з питань кіно – на Шевчук Юлію Іванівну.

Раніше Прем'єр Гончарук заявив про конкурс на 13 високих державних посад.

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