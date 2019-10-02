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Кадровые перестановки в министерствах и госорганах: названы имена новых менеджеров

Киев • УНН

 • 11566 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил ряд кадровых назначений, в частности, в ряде министерств и государственных органов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства.

Кадровые перестановки в министерствах и госорганах: названы имена новых менеджеров

Как отмечается, в Министерство культуры, молодежи и спорта назначены:

  • Максимчук Анатолий Александрович - первым заместителем министра;
  • Подоляк Ирина Игоревна - заместителем министра;
  • Шумилин Владимир Александрович - заместителем министра.

В Министерство обороны:

  • Марценюк Алексей Еразмович - заместителем министра;
  • Фролова Алина Евгеньевна - заместителем министра.

В то же время правительство уволило Кузьо Николая Степановича с должности заместителя министра экологии и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции.

Также Кабинет министров принял решение об увольнении Лазебной Марины Владимировны - с должности председателя Государственной социальной службы.

Два увольнения в Государственном агентстве по вопросам кино:

  • Неретина Сергея Николаевича - с должности первого заместителя председателя;
  • Недзельского Сергея Петровича - от должности заместителя председателя.

Кроме этого, принято решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Федоренко Олега Владимировича и председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино - на Шевчук Юлию Ивановну.

Ранее Премьер Гончарук заявил о конкурсе на 13 высоких государственных должностей.

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