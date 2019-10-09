Кабмин уволил руководителей Украэроруха и регуляторной службы

"На этом заседании мы приняли кадровые решения - уволили исполняющего обязанности директора Украэроруха, уволили главу Государственной регуляторной службы", - отметил Гончарук.

Напомним, 2 октября Кабинет министров Украины одобрил ряд кадровых назначений, в частности, в ряде министерств и государственных органов.