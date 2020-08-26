Кабмін збільшив зарплати бюджетникам через підвищення мінімалки

“Кабмін підвищив посадові оклади (тарифні ставки) бюджетникам, у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати з 4 723 грн до 5 000 грн з 1 вересня. Посадовий оклад (тарифна ставка) 1 розряду тепер буде 2 225 грн”, — написав Гончаренко.

Також він додав документ уряду, в якому зазначається, що найбільший посадовий оклад отримуватимуть працівники 11-го тарифного розряду — 4 383 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект № 3963 про підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року до 5 тис. грн, поданий Президентом України Володимиром Зеленським.