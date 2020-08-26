Кабмин увеличил зарплаты бюджетникам из-за повышения минималки

"Кабмин повысил должностные оклады (тарифные ставки) бюджетникам, в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября. Должностной оклад (тарифная ставка) 1 разряда теперь будет 2225 грн", - написал Гончаренко.

Также он добавил документ правительства, в котором отмечается, что наибольший должностной оклад будут получать работники 11-го тарифного разряда - 4383 грн.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 3963 о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года до 5 тыс. грн, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.