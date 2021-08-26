Кабмін затвердив перенесення двох робочих днів у 2022-у році
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні на честь святкування Міжнародного жіночого дня - 8 березня - та Дня Конституції України - 28 червня - буде по чотири вихідних поспіль. Відповідне розпорядження про перенесення робочих днів у 2022 році Кабінет міністрів схвалив під час засідання, передає кореспондент УНН.
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Зокрема, документом рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:
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- з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;
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- з понеділка 27 червня на суботу 2 липня.
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Таким чином, вихідні очікуються з 5 по 8 березня, та з 25 по 28 червня.
Згідно з документом, спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк України.
Нагадаємо
У 2021 році в Україні у зв’язку з державними святами робочі дні перенесені тричі. По чотири вихідних дні було визначено на Різдво, на День незалежності та на Покрову.