Кабмін витратив на два закордонних відрядження урядових делегацій 340 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України витратив на два офіційних закордонних відрядження урядових делегацій протягом січня-жовтня 2017 року 339,08 тис. грн. Про це повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю КМУ у відповіді на інформаційний запит УНН.
У Департаменті інформації поінформували, що протягом десяти місяців цього року урядові делегації здійснили два офіційних візити: до Ізраїлю та Хорватії. При цьому витрати на ці поїздки становили 339,08 тис. грн.
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Водночас, як ідеться у повідомленні секретаріату КМУ, бюджетні кошти на вказані офіційні візити Прем’єр-міністра за рахунок Господарсько-фінансового департаменту КМУ не витрачалися.
Нагадаємо, Кабмін витратив на принтери та периферійне обладнання майже 900 тис. грн.