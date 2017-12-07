Кабмин потратил на две иностранных командировки правительственных делегаций 340 тыс. грн

В Департаменте информации сообщили, что в течение десяти месяцев этого года правительственные делегации совершили два официальных визита: в Израиль и Хорватии. При этом расходы на эти поездки составляли 339,08 тыс. грн.

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В то же время, как говорится в сообщении секретариата КМУ, бюджетные средства на указанные официальные визиты Премьер-министра за счет Хозяйственно-финансового департамента КМУ не тратились.

Напомним, Кабмин потратил на принтеры и периферийное оборудование почти 900 тыс. грн.