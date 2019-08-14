Кабмін вирішив не розглядати звільнення Кличка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Чинним складом уряду питання погодження звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка розглядатися не буде. Про це повідомив прессекретар прем’єр-міністра України Василь Рябчук у Facebook, передає УНН.
"Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом уряду розглядатись воно не буде", - написав Рябчук.
Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін розгляне питання про погодження звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на найближчому засіданні.
Як повідомляв УНН, керівник Офісу Президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету Міністрів з листом, у якому нагадав про необхідність внесення подання щодо звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.