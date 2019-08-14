Кабмин решил не рассматривать увольнение Кличко

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 92080 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100127 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129006 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139051 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127138 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128567 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130575 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Кабмин решил не рассматривать увольнение Кличко

Кабмин решил не рассматривать увольнение Кличко

Киев  •  УНН

 • 11199 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Действующим составом правительства вопрос согласования увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко рассматриваться не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук в Facebook, передает УНН.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с правительственными чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал Рябчук.

Напомним, что ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Как сообщал УНН, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан обратился в Кабинет Министров с письмом, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

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