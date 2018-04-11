Кабмін удосконалив сектор профтехосвіти

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив проект закону про внесення змін до Закону "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів", а також постанову КМУ "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році", які вдосконалюють підходи до управління профтехосвітою. Відповідне рішення затверджено на засіданні уряду 11 квітня, передає УНН.

Як повідомив на засіданні уряду заступник міністра освіти та науки Павло Хобзей, перший документ передбачає введення поняття регіонального замовлення. Тобто тепер його формуватимуть обласні адміністрації, оскільки регіон краще знає, які напрямки є більш пріоритетними. Другий документ, стосується безпосередньо розвитку професійно-технічної освіти – створення нових Навчально-практичних центрів (НПЦ).

Хобзей нагадав, що у 2016 та 2017 році уряд виділяв по 50 млн грн на створення НПЦ. За ці роки було створено 50 таких центрів. При цьому у 2018 році передбачено 100 млн грн на створення НПЦ.

"Восени минулого року ми провели моніторинг найбільш затребуваних професій. І на основі результатів цього моніторингу, разом з ОДА ми запланували створити 50 нових НПЦ за 4 найбільш актуальними напрямками", - додав заступник міністра освіти.

Зазначимо, окрім вищезгаданих актів, в контексті цього питання, Кабмін також затвердив постанову "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів".

Як повідомляв УНН, у Міносвіти України нагадали, що дипломи та інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та АР Крим, не визнаються та не мають юридичної сили ні в України, ні в інших країнах світу. 

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