Кабмін удосконалив сектор профтехосвіти

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив проект закону про внесення змін до Закону "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів", а також постанову КМУ "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році", які вдосконалюють підходи до управління профтехосвітою. Відповідне рішення затверджено на засіданні уряду 11 квітня, передає УНН.