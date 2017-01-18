Кабмін сьогодні планує затвердити бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік

Доповідачем щодо цього буде міністр соціальної політики Андрій Рева.

Крім того, на засіданні уряду очікується розгляд питання про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України, щодо чого доповідатиме міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

Також Кабмін збирається розглянути питання щодо громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, щодо чого доповідатиме голова НАЗК Наталія Корчак.

Нагадаємо, 18 січня під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду.

Як повідомляв УНН, МВФ вимагає зміни пенсійної системи для зменшення дефіциту Пенсійного фонду.