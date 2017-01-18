Кабмин сегодня планирует утвердить бюджет Пенсионного фонда на 2017 год

Докладчиком по этому вопросу будет министр социальной политики Андрей Рева.

Кроме того, на заседании правительства ожидается рассмотрение вопроса о стимулировании развития агропромышленного комплекса Украины, относительно чего будет докладывать министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.

Также Кабмин намерен рассмотреть вопрос об общественном совете при Национальном агентстве по предупреждению коррупции, относительно чего будет докладывать председатель НАПК Наталья Корчак.

Напомним, 18 января под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства .

Как сообщал УНН, МВФ требует изменения пенсионной системы для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.