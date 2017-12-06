Кабмін сьогодні планує створити "Національну вугільну компанію"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує схвалити проект розпорядження про створення ДП "Національна вугільна компанія". Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, розміщеному на офіційному сайті КМУ, передає УНН.
Відповідно до порядку денного, про створення державного підприємства на засіданні уряду доповідатиме міністр енергетики та вугільної промисловості.
Також сьогодні на засіданні планується затвердити фінансові плани ПАТ "Турбоатом" на 2018 рік та ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" на 2017 рік.
До того ж, сьогодні урядовці збираються затвердити угоду зі Швейцарською Федеральною Радою про спрощення оформлення віз, а також схвалити підписання Угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для Сходу України".
Також, як очікується, сьогодні буде затверджено план заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року та Концепція створення державної системи захисту критичної інфраструктури.
Крім того, буде розглянуте питання і про утворення Державної служби якості освіти України.
Члени уряду планують виділити сьогодні кошти для надання одноразової фіндопомоги активістам Майдану, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.
Урядовці збираються також схвалити ескізний проект "Реконструкція І черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом II черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні по вулиці Лаврській, 3 у Печерському районі Києва.
Нагадаємо, Кабмін схвалив стратегію управління держборгом до 2019 року.