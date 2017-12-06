Кабмин сегодня планирует создать "Национальную угольную компанию"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует одобрить проект распоряжения о создании ГП "Национальная угольная компания". Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, размещенном на официальном сайте КМУ, передает УНН.
Согласно повестке дня, о создании государственного предприятия на заседании правительства будет докладывать министр энергетики и угольной промышленности.
Также на заседании планируется утвердить финансовые планы ПАО "Турбоатом" на 2018 год и ПАО "Объединенная горно-химическая компания" на 2017 год.
К тому же, сегодня чиновники собираются утвердить соглашение с Швейцарским Федеральным Советом об упрощении оформления виз, а также одобрить подписание Соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для Востока Украины".
Также, как ожидается, сегодня будет утвержден план мероприятий по выполнению Концепции реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2030 года и Концепция создания государственной системы защиты критической инфраструктуры.
Кроме того, будет рассмотрен вопрос и о создании Государственной службы качества образования Украины.
Члены правительства планируют выделить сегодня средства для предоставления одноразовой финансовой помощи активистам Майдана, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.
Члены правительства собираются также принять эскизный проект "Реконструкция I очереди Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине со строительством II очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине по улице Лаврской, 3 в Печерском районе Киева.
Напомним, Кабмин одобрил стратегию управления госдолгом до 2019 года.