Кабмін схвалив напрями діяльності “Приват Банку” до 2024 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвали основні напрямки діяльності “Приват Банку” на 2020-2024 роки. Згідно з якими місія банку полягає у наданні фінансових послуг високої якості. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
“На початку вересня 2020 року Кабмін схвалив оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору (далі — Засади). Оновлені Засади стали підґрунтям для перегляду та актуалізації стратегій банків державного сектору.
У зв’язку з цим сьогодні, 23 грудня 2020 року, на засіданні Уряду було прийнято розпорядження „Про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства комерційний банк „ПриватБанк“ на 2020-2024 роки“, розроблене Міністерством фінансів України”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі — Закон) єдиним акціонером державного банку є держава. Функції з управління корпоративними правами держави у державному банку здійснює Кабінет Міністрів України.
Згідно з Законом Кабінет міністрів України також виконує функції вищого органу управління державного банку. Визначення основних напрямів діяльності державного банку належить до виключної компетенції вищого органу. Рішення вищого органу оформлюються актами Кабінету міністрів України, проекти яких готуються та вносяться на розгляд Кабінету міністрів України Міністерством фінансів і не підлягають погодженню з іншими зацікавленими органами.
“Прийняте розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства комерційний банк „Приват банк“ на 2020 — 2024 роки“ визначає основні напрями діяльності Приват банку на 2020 — 2024 роки, що забезпечать його належне функціонування та будуть сприяти ефективному управлінню державним банком, захисту прав вкладників, кредиторів, держави як акціонера і стануть підґрунтям для розробки стратегії його подальшого розвитку”, — йдеться у повідомленні.
Так, відповідно до основних напрямів діяльності Приват банку на 2020 — 2024 роки місія банку полягає у наданні фінансових послуг високої якості, що забезпечить підтримку та посилення своє позиції на ринку в якості провідного роздрібного банку України.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.
Також, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ “КБ “ПриватБанк”, та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.