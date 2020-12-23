Кабмін схвалив напрями діяльності “Приват Банку” до 2024 року

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 35559 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 30898 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 37930 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 47630 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 70665 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 110417 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 195458 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 211977 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183473 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173596 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 25384 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 42335 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 73795 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 48511 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 48157 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 35589 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 50269 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 228045 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 256704 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 343137 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 11003 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 11357 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 14478 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 15702 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 75202 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Кабмін схвалив напрями діяльності “Приват Банку” до 2024 року

Київ • УНН

 • 21226 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвали основні напрямки діяльності “Приват Банку” на 2020-2024 роки. Згідно з якими місія банку полягає у наданні фінансових послуг високої якості. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Кабмін схвалив напрями діяльності “Приват Банку” до 2024 року

“На початку вересня 2020 року Кабмін схвалив оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору (далі — Засади). Оновлені Засади стали підґрунтям для перегляду та актуалізації стратегій банків державного сектору.

У зв’язку з цим сьогодні, 23 грудня 2020 року, на засіданні Уряду було прийнято розпорядження „Про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства комерційний банк „ПриватБанк“ на 2020-2024 роки“, розроблене Міністерством фінансів України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі — Закон) єдиним акціонером державного банку є держава. Функції з управління корпоративними правами держави у державному банку здійснює Кабінет Міністрів України.

Згідно з Законом Кабінет міністрів України також виконує функції вищого органу управління державного банку. Визначення основних напрямів діяльності державного банку належить до виключної компетенції вищого органу. Рішення вищого органу оформлюються актами Кабінету міністрів України, проекти яких готуються та вносяться на розгляд Кабінету міністрів України Міністерством фінансів і не підлягають погодженню з іншими зацікавленими органами.

“Прийняте розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства комерційний банк „Приват банк“ на 2020 — 2024 роки“ визначає основні напрями діяльності Приват банку на 2020 — 2024 роки, що забезпечать його належне функціонування та будуть сприяти ефективному управлінню державним банком, захисту прав вкладників, кредиторів, держави як акціонера і стануть підґрунтям для розробки стратегії його подальшого розвитку”, — йдеться у повідомленні.

Так, відповідно до основних напрямів діяльності Приват банку на 2020 — 2024 роки місія банку полягає у наданні фінансових послуг високої якості, що забезпечить підтримку та посилення своє позиції на ринку в якості провідного роздрібного банку України.

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Також, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ “КБ “ПриватБанк”, та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16