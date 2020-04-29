Кабмін розглянув законопроект про зміни до закону про Бюджет-2020 - нардеп

Так, метою ухвалення закону є запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та спрямовано на забезпечення доступу до кредитування суб’єктам господарювання, які зазнали значних фінансових втрат через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Проектом вноситься зміни до ст. 6 Закону України "Про Державний бюджет" у частині надання державних гарантій за рішенням Кабміну в забезпечення зобов’язань пулу (портфеля) суб'єктів господарювання - резидентів України перед кредитором, повідомив нардеп.

Також з цього питання КМУ розглянув законопроект "Про внесення змін до статті 17 Бюджетного кодексу України", метою якого є внести зміни в частині введення поняття гарантійного зобов'язання на портфельній основі.

Раніше УНН писав, що Кабінет міністрів України на засіданні 29 квітня планує розглянути низку питань, зокрема, фінансування держпідтримки мікропідприємництва та малого підприємництва та план формування територіальних громад кількох областей.



