Кабмін призначив заступником міністра оборони Петренка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України призначив заступником міністра оборони України з питань євроінтеграції Анатолія Петренка. Про це йдеться у розпорядженні від 20 грудня 2017 року №942-р, передає УНН.
“Призначити Петренка Анатолія Григоровича заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції”, — зазначається у документі.
Нагадаємо, у лютому 2017 року уряд звільнив Ігоря Долгова з посади заступника міністра оборони з питань євроінтеграції.