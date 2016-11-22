Кабмін планує звільнити главу Держрезерву

За словами В.Мосійчука, про наміри КМУ щодо звільнення йому стало відомо до засідання уряду від одного із заступників міністра.

“Уряд, нібито, прийняв рішення і вже відкривають конкурс на мою посаду”, — сказав він і додав, що вважає це “правовим нігілізмом”.

За словами В.Мосійчука, він чекає на запрошення КМУ прозвітувати про свою роботу.

“Розраховую, що КМУ розгляне це питання, і запросить мене відзвітувати про ті кроки, які зробив на посаді”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, 31 жовтня СБУ та Генпрокуратура провели низку обшуків у приміщенях Держрезеру, а також в офісах ряду компаній зокрема ПП “ОККО Бизнес Контракт”.

За даними нардепа С. Капліна, обшуки пройшли в офісах компаній ПАТ “Концерн Галнафтогаз” в Києві та Львові та на офісі-заправці ПП “ОККО Бизнес Контракт”“.

Слідці дії тривали у провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Правоохоронці з цього приводу повідомили наступне: “Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного агентства резерву України за попередньою змовою зі службовими особами одного з найбільших постачальників пального в Україні при формуванні запасів нафтопродуктів держави, проведено завчасно узгоджені незаконні відкриті конкурсні торги щодо закупівлі за бюджетні кошти дизельного пального в кількості 17 тисяч тонн на загальну суму 257 млн грн, що не відповідає вимогам Державним стандартам України, а саме термінам його зберігання, чим державі заподіяно збитків в особливо великих розмірах”.