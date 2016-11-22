Кабмін планує звільнити главу Держрезерву
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Кабінеті міністрів України прийнято рішення про звільнення з посади голови Державного агентства резерву (Держрезерву) Вадима Мосійчука. Цю інформацію він сам підтвердив УНН.
За словами В.Мосійчука, про наміри КМУ щодо звільнення йому стало відомо до засідання уряду від одного із заступників міністра.
“Уряд, нібито, прийняв рішення і вже відкривають конкурс на мою посаду”, — сказав він і додав, що вважає це “правовим нігілізмом”.
За словами В.Мосійчука, він чекає на запрошення КМУ прозвітувати про свою роботу.
“Розраховую, що КМУ розгляне це питання, і запросить мене відзвітувати про ті кроки, які зробив на посаді”, — додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, 31 жовтня СБУ та Генпрокуратура провели низку обшуків у приміщенях Держрезеру, а також в офісах ряду компаній зокрема ПП “ОККО Бизнес Контракт”.
За даними нардепа С. Капліна, обшуки пройшли в офісах компаній ПАТ “Концерн Галнафтогаз” в Києві та Львові та на офісі-заправці ПП “ОККО Бизнес Контракт”“.
Слідці дії тривали у провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Правоохоронці з цього приводу повідомили наступне: “Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного агентства резерву України за попередньою змовою зі службовими особами одного з найбільших постачальників пального в Україні при формуванні запасів нафтопродуктів держави, проведено завчасно узгоджені незаконні відкриті конкурсні торги щодо закупівлі за бюджетні кошти дизельного пального в кількості 17 тисяч тонн на загальну суму 257 млн грн, що не відповідає вимогам Державним стандартам України, а саме термінам його зберігання, чим державі заподіяно збитків в особливо великих розмірах”.