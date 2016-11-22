Кабмин планирует уволить главу Госрезерва
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Кабинете министров Украины принято решение об увольнении с должности главы Государственного агентства резерва (Госрезерва) Вадима Мосийчука. Эту информацию он сам подтвердил УНН.
По словам В.Мосийчука о намерениях КМУ об увольнении ему стало известно до заседания правительства от одного из заместителей министра.
"Правительство, якобы, приняло решение и уже открывают конкурс на мою должность", - сказал он и добавил, что считает это "правовым нигилизмом".
По словам В.Мосийчука, он ждет приглашения КМУ отчитаться о своей работе.
"Рассчитываю, что КМУ рассмотрит этот вопрос, и пригласит меня отчитаться о тех шагах, которые я сделал на должности", - добавил он.
Напомним, как сообщал УНН, 31 октября СБУ и Генпрокуратура провели ряд обысков в помещениях Госрезерва, а также в офисах ряда компаний в частности ЧП "ОККО Бизнес Контракт".
По данным нардепа С.Каплина, обыски прошли в офисах компаний ПАО "Концерн Галнафтогаз" в Киеве и Львове и на офисе-заправке ЧП "ОККО Бизнес Контракт".
Следственные действия проходили в производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Правоохранители по этому поводу сообщили следующее: "Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Государственного агентства резерва Украины по предварительному сговору со служебными лицами одного из крупнейших поставщиков топлива в Украине при формировании запасов нефтепродуктов государства, провели заблаговременно согласованные незаконные открытые конкурсные торги по закупке за бюджетные средства дизельного топлива в количестве 17 тыс. тонн на общую сумму 257 млн грн, что не соответствует требованиям государственных стандартов Украины, а именно срокам его хранения, чем государству причинен ущерб в особо крупных размерах".