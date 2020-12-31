Кабмін підписав угоди про розподіл продукції на 7 нафтогазових ділянках

"31 грудня за участю глави уряду було підписано угоди про розподіл продукції на 7 ділянках: Софіївська, Угнівська, Балаклійська, Іванівська, Зінківська, Бузівська, Берестянська. Конкурси на укладення відповідних угод відбулись у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

За словами Дениса Шмигаля, підписання угод про розподіл продукції на нафтогазових ділянках продемонструє міжнародним інвесторам, що Україна є привабливою для інвестицій, а уряд виконує взяті на себе зобов’язання.

"Вперше уряд підписує угоди про розподіл продукції на семи газоносних ділянках із переможцями відкритих та прозорих аукціонів. Це надзвичайно успішний кейс, який дасть можливість залучити щонайменше 12 млрд грн у видобуток газу", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що держава отримає сотні нових високооплачуваних робочих місць та значну частку від видобутого ресурсу та суттєві податкові надходження.

"Згідно з укладеними угодами про розподіл продукції Україна на визначений строк передає право приватному інвестору на проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на конкретній ділянці. Інвестор зі свого боку бере зобов’язання за свій рахунок виконати доручені роботи з наступною компенсацією витрат і отриманням плати у вигляді частини прибуткової продукції", - додали у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів на засіданні у понеділок затвердив остаточні редакції семи угод про розподіл продукції щодо видобутку вуглеводнів.