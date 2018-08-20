Кабмін Іспанії на наступному тижні запустить процедуру для ексгумації Франко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Уряд Іспанії планує наступного тижня запустити процедуру, необхідну для перенесення останків диктатора Франсіско Франко з гробниці в монументальному комплексі “Долина полеглих” біля Мадрида. Про це повідомило в неділю агентство EFE із посиланням на джерела в Кабміні, передає УНН.
За інформацією агентства, 24 серпня відбудеться перше після канікул засідання Ради міністрів Іспанії. Очікується, що уряд почне процедуру, яка необхідна для реалізації перенесення останків. Даних про те, коли конкретно може відбутися ексгумація Франко, поки немає.
Влада королівства заявили про намір перенести останки Франка в червні поточного року. Попередній уряд Маріано Рахоя, який представляв консервативну Народну партію, відмовилося переносити поховання, незважаючи на парламентську резолюцію, яка закликає до такого кроку. Парламент прийняв її травнем 2017 року за ініціативою соціалістів.
Франсіско Франко керував Іспанією з 1939 по 1975 рік. Каудільйо (ісп. Caudillo de España por la gracia de Dios — голова Іспанії милістю Божою), який прийшов до влади після перемоги антиреспубліканських сил в громадянській війні 1936–1939 рр., помер у віці 82 років у мадридській лікарні від серцевого нападу. Комплекс, в якому похований диктатор, почали споруджувати у 1940 році за наказом самого диктатора як монумент пам’яті всіх загиблих у громадянській війні. Будівництво Долини полеглих велося силами ув’язнених і було завершено в 1958 році.