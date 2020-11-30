Кабмін готовий зрадити медиків, аби не підвищувати їм заплату - експерт

“Кабінет міністрів і Верховна Рада зобов’язані звернути увагу на тих, хто сьогодні рятує життя українців у час найбільшого лиха та негайно переглянути Державний Бюджет 2021 і дати медикам надію. Застерігаємо владу: запас міцності людського і професійного ресурсу може швидко вичерпатись і тоді дострокові парламентські та президентські вибори будуть не за горами”, — зазначив Олег Панасенко.

На його думку, таке рішення Кабінету міністрів та Верховної Ради, зокрема, суперечить тим фактам, що 20 жовтня цього року Президент України заявив, що зарплата лікаря повинна становити не менше 20 тис. грн. Також на підвищенні заробітних плат медикам постійно наголошує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як повідомлялося раніше, на 2021 рік МОЗ заклало у бюджетний запит зарплати на рівні: 23 тис. грн для лікарів, 15 тис. грн для медичних сестер, 11-12 тис. грн для молодших медичних працівників.

Крім цього, на думку Олега Панасенко, ситуація з епідемією в Україні є питанням національної безпеки.

“Головною рушійною силою у боротьбі з COVID — 19 є саме медики. Сьогодні працівники охорони здоров’я виходять на роботу понаднормово. Лікуючи українців з COVID — 19, щохвилини наражаються на смертельну небезпеку, а іноді йдуть із життя через цю недугу. При цьому медики отримують зарплати нижчі навіть від рівня середньої зарплати в Україні. Це не має нічого спільного ні зі здоровим глуздом, ні зі справедливістю, ні з людською мораллю”, — підкреслив голова Вільної профспілки медичних працівників України.