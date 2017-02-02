Ізраїльські сили штурмом взяли синагогу у палестинському поселенні Амона під час евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Поліцейські і бійці прикордонної охорони Ізраїлю штурмували і взяли будівлю синагоги на території палестинського поселення Амона на Західному березі річки Йордан, в якому забарикадувалися активісти, передає УНН з посиланням на 9 канал.
Як зазначається, активісти, намагаючись перешкодити штурму, закидали камінням правоохоронці. Вказано, що у хід йшли також залізні прути, палиці, вогнегасники та інші предмети. В результаті постраждали не менше 17 поліцейських, їм було надано медичну допомогу, пише видання.
"Правопорушники не поважають місце, де вони перебувають, а також місцеве керівництво", - так дії активістів прокоментували в прес-службі поліції.
Повідомляється, що попри опір силам правопорядку "вдалося повністю очистити синагогу від порушників закону". Співробітники правоохоронних органів почали виносити з будинку священні тексти і іншу релігійну літературу.
Вказано, що місцеві жителі покинули поселення ще вчора, 1 лютого. Під час примусової евакуації, яка проводилася напередодні, постраждали 25 правоохоронців, різні травми отримали також 7 поселенців. Не менш 13 учасників заворушень були затримані, пише видання.