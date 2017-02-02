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Израильские силы штурмом взяли синагогу в палестинском поселении Амона во время эвакуации

Киев • УНН

 • 9144 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Полицейские и бойцы пограничной охраны Израиля штурмовали и взяли здание синагоги на территории палестинского поселения Амона на Западном берегу реки Иордан, в котором забаррикадировались активисты, передает УНН со ссылкой на 9 канал.

Израильские силы штурмом взяли синагогу в палестинском поселении Амона во время эвакуации

Как отмечается, активисты, пытаясь помешать штурму, забросали камнями правоохранителей. Указано, что в ход шли также железные прутья, палки, огнетушители и другие предметы. В результате пострадали не менее 17 полицейских, им была оказана медицинская помощь, пишет издание.

"Правонарушители не уважают место, где они находятся, а также местное руководство", - так действия активистов прокомментировали в пресс-службе полиции.

Сообщается, что несмотря на сопротивление силам правопорядка "удалось полностью очистить синагогу от нарушителей закона». Сотрудники правоохранительных органов начали выносить из дома священные тексты и другую религиозную литературу.

Указано, что местные жители покинули поселение еще вчера, 1 февраля. Во время принудительной эвакуации, которая проводилась накануне, пострадали 25 правоохранителей, различные травмы получили также 7 поселенцев. Не менее 13 участников беспорядков были задержаны, пишет издание.

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