Ізраїльські археологи виявили найбільшу в світі виноробню візантійської епохи

Деталі

Завод в Явне, на південь від Тель-Авіва, який у біблійні часи був єврейським поселенням і ключовим містом після зруйнування Єрусалима в 70 році нашої ери, складається з п’яти винних пресів, розташованих на площі понад квадратного кілометра.

На території, забудованій 1500 років тому, розташовані склади для витримки і збуту вина, печі для приготування глиняних амфор, які використовувалися для зберігання вина, і “десятки тисяч фрагментів і неушкоджених глиняних глечиків”, як заявило Управління старовини Ізраїлю.

Ця продукція була відома як “вино з Гази і Ашкелона” через прилеглі порти, з яких вона експортувалася, за словами археологів Елі Хадада, Ліат Надав-Зіва і Джона Селігмана, які сказали, що вино зі Святої Землі було цінним продуктом.

Додамо

Ферментація виноградного соку в вино було перевіреним в давнину способом уникнути хвороб через забруднену питну воду.

Під час розкопок, що тривали два роки, на тому ж місці були виявлені винні преси перської епохи віком 2300 років.