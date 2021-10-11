Ізраїльські археологи виявили найбільшу в світі виноробню візантійської епохи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Ізраїльські археологи у понеділок виявили промисловий винний комплекс візантійської епохи, який виробляв близько двох мільйонів літрів напою на рік і був у той час “найбільшим” подібним центром у світі, пише УНН з посиланням на AFP.
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Завод в Явне, на південь від Тель-Авіва, який у біблійні часи був єврейським поселенням і ключовим містом після зруйнування Єрусалима в 70 році нашої ери, складається з п’яти винних пресів, розташованих на площі понад квадратного кілометра.
На території, забудованій 1500 років тому, розташовані склади для витримки і збуту вина, печі для приготування глиняних амфор, які використовувалися для зберігання вина, і “десятки тисяч фрагментів і неушкоджених глиняних глечиків”, як заявило Управління старовини Ізраїлю.
Ця продукція була відома як “вино з Гази і Ашкелона” через прилеглі порти, з яких вона експортувалася, за словами археологів Елі Хадада, Ліат Надав-Зіва і Джона Селігмана, які сказали, що вино зі Святої Землі було цінним продуктом.
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Ферментація виноградного соку в вино було перевіреним в давнину способом уникнути хвороб через забруднену питну воду.
Під час розкопок, що тривали два роки, на тому ж місці були виявлені винні преси перської епохи віком 2300 років.