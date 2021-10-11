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Израильские археологи обнаружили самую большую в мире винодельню византийской эпохи

Израильские археологи обнаружили самую большую в мире винодельню византийской эпохи

Киев  •  УНН

 • 17945 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Израильские археологи в понедельник обнаружили промышленный винный комплекс византийской эпохи, который производил около двух миллионов литров напитка в год и был в то время "самым большим" подобным центром в мире, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Завод в Явне, к югу от Тель-Авива, который в библейские времена был еврейским поселением и ключевым городом после разрушения Иерусалима в 70 году нашей эры, состоит из пяти виновных прессов, расположенных на площади более квадратного километра.

На территории, застроенной 1500 лет назад, расположены склады для выдержки и сбыта вина, печи для приготовления глиняных амфор, которые использовались для хранения вина и "десятки тысяч фрагментов и неповрежденных глиняных кувшинов", как заявило Управление древностей Израиля.

Эта продукция была известна как "вино из Газы и Ашкелона" из-за прилегающих портов, из которых она экспортировалась, по словам археологов Эли Хадада, Лиат Надав-Зива и Джона Селигмана, которые сказали, что вино из Святой Земли было ценным продуктом.

Добавим

Ферментация виноградного сока в вино было проверенным в древности способом избежать болезней из-за загрязненной питьевой воды.

Во время раскопок, длившихся два года, на том же месте были обнаружены винные прессы персидской эпохи возрастом 2300 лет.

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