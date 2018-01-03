Ізраїль в попередньому читанні затвердив закон про смертну кару терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Кнесет, парламент Ізраїлю, затвердив у попередньому читанні законопроект про смертну кару терористів. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення, розміщене на сайті Кнесету.
Згідно з його даними, за введення законопроекту було віддано 52 голоси, проти — 49 голосів.
“До смертної кари будуть засуджуватися винні в скоєнні терористичних актів. Для винесення смертного вироку буде досить думки двох суддів з трьох кожної судової інстанції. Винесений судом смертний вирок не можна буде пом’якшити”, — вказується в документі.
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В кінці грудня 2017 року міністр оборони Ізраїлю і глава партії “Наш дім — Ізраїль” (НДІ) Авігдор Ліберман домігся підтримки урядової коаліції для законопроекту про смертну кару для терористів. Партія НДІ раніше неодноразово висувала відповідний закон, але він не проходив необхідні стадії затвердження в кабінеті і парламенті.
Нагадуємо, в середу із Сектора Гази запустили ракету в бік території Ізраїлю.