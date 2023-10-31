Ізраїль не реагуватиме на виклик єменських хуситів, а зосереджений на війні в Газі — ЦАХАЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ізраїль залишається зосередженим на Секторі Гази, попри спроби руху хуситів, який підтримує Іран, кинути виклик Ізраїлю. Про це заявив військовий речник Ізраїлю Даніель Хагарі у своєму вечірньому зверненні, передає УНН.
Цитата
“У регіоні є багато акторів, які діють як довірені особи Ірану, наприклад хуси, які намагаються кинути нам виклик і відволікти нас від війни в Газі. Ми залишаємося зосередженими. Ми зосереджені на війні в Газі. Ми будемо знати, коли захищатися, якщо це буде потрібно”, — сказав контрадмірал Даніель Хагарі.
Контекст
Єменські хусити втрутилися у війну Ізраїлю та ХАМАС, що вирує на відстані понад 1000 миль від їх резиденції влади в Сані.
У вівторок 31 жовтня вони обстріляли Ізраїль безпілотниками та ракетами. І вожночас пригрозили новими атаками.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Армія Саудівської Аравії перебуває у стані підвищеної готовності після зіткнень із хуситами — Bloomberg
Військовий речник хуситів Ях’я Сарі заявив у телевізійній заяві, що угруповання запустило “велику кількість” балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів у бік Ізраїлю, і буде більше таких атак, “щоб допомогти палестинцям перемогти”.