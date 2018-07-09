Із затопленої печери в Таїланді врятовано восьмого хлопчика

У понеділок з Кхао Луанг вдалось звільнити ще чотирьох членів футбольної команди, що разом з тренером застрягли у печері більш ніж два тижні тому. Усіх врятованих дітей забрали до місцевої лікарні, пише видання.

Як повідомляв УНН, рятувальники почали операцію з евакуції людей з Кхао Луанг 8 липня. Тоді видання Reuters з посиланням на учасника операції повідомило, що із затопленої печери вже вивели шістьох дітей. Однак згодом дані були виправлені: йшлося про чотирьох дітей.

Нагадаємо, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв’язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років та їх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті опинилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організувала операцію з порятунку застряглих у печері людей.