Из затопленной пещеры в Таиланде спасли восьмого мальчика

В понедельник с Кхао Луанг удалось освободить еще четырех членов футбольной команды, которые вместе с тренером застряли в пещере более чем две недели назад. Всех спасенных детей забрали в местную больницу, пишет издание.

Как сообщал УНН, спасатели начали операцию по эвакуации людей из Кхао Луанг 8 июля. Тогда издание Reuters со ссылкой на участника операции сообщил, что из затопленной пещеры уже вывели шестерых детей. Однако впоследствии данные были исправлены: речь шла о четырех детях.

Напомним, сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие. Власти Таиланда организовала операцию по спасению застрявших в пещере людей.