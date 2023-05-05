"Із найперших днів незалежності ми не мали таких кейсів інвестиційного характеру": Зеленський провів розмову з компанією BlackRock
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся та обговорив деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України з керівництвом найбільшої компанії з управління активами у світі BlackRock. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Це буде потужний сигнал посилення інвестиційного клімату. Це важливо не тільки для наших людей, для нашого суспільства, але й для бізнесу, для підприємців за кордоном. Зараз настав історичний момент, адже із самих перших днів незалежності ми не мали таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні. Ми пишаємося тим, що можемо започаткувати такий процес" - ідеться в повідомленні.
Деталі
Основна мета створення фонду - залучити приватний та публічний капітал для втілення і реалізації масштабних бізнес-проектів в Україні, зазначає президент.
Віце-президент BlackRock Філіп Хіндербальд натомість зазначив, що вважає цей момент історичним, адже створення інвестиційного фонду дає можливість об’єднати державний та приватний сектор, у той час, коли технічні інновації можуть стати каталізатором розвитку. Також він сказав, що зараз настав час переходу на декарбонізовану економіку і Україна може зробити внесок у глобальну економіку.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні, з яким обговорив спільні зусилля у наближенні миру для України й повернути спокій і стабільність міжнародні відносини.