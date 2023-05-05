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"С самых первых дней независимости мы не имели таких кейсов инвестиционного характера": Зеленский провел разговор с компанией BlackRock

Киев • УНН

 • 2022912 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился и обсудил детали создания инвестиционного фонда для восстановления экономики Украины с руководством крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Это будет мощный сигнал усиления инвестиционного климата. Это важно не только для наших людей, для нашего общества, но и для бизнеса, для предпринимателей за рубежом. Сейчас наступил исторический момент, ведь с самых первых дней независимости мы не имели таких огромных кейсов инвестиционного характера в Украине. Мы гордимся тем, что можем начать такой процесс", - говорится в сообщении.

Детали

Основная цель создания фонда - привлечь частный и публичный капитал для воплощения и реализации масштабных бизнес-проектов в Украине, отмечает президент.

Вице-президент BlackRock Филипп Хиндербальд отметил, что считает этот момент историческим, ведь создание инвестиционного фонда дает возможность объединить государственный и частный сектор, в то время, когда технические инновации могут стать катализатором развития. Также он сказал, что сейчас настало время перехода на декарбонизированную экономику и Украина может сделать вклад в глобальную экономику.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни, с которым обсудил совместные усилия в приближении мира для Украины и вернуть спокойствие и стабильность международные отношения.

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