Із будівельною мафією боротимуся вогнем і мечем - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Учора, 31 серпня, відбувся передвиборчий з'їзд партії "Слуга народу", на якому кандидатом на посаду мера столиці висунули Ірину Верещук. Під час виступу Ірина Верещук заявила, що не обіцяє дива, але обіцяє порядок у владі, чесність і віддану працю, передає УНН.
"Ми не обіцяємо дива. Ми обіцяємо щоденну працю. Не купою галасливих слів, а тихою щоденною працею любити Україну. Ми любимо свою державу, віримо в свого президента. Ми віримо одне в одного", - заявила Верещук.
У коментарі журналістам політик пообіцяла, що у столиці більше не пануватиме будівельна мафія та чиновники. Натомість пануватиме турбота й опіка про Київ та його жителів.
"Із будівельною мафією я боротимуся вогнем і мечем", - сказала вона.
Верещук, яку підтримує президент Зеленський, впевнена, що якщо зі столичної мерії прибрати групи впливу та корупціонерів, то знайдуться гроші на вагомі соціальні й інфраструктурні проєкти для міста і киян.
"У Кличка було 6 років продемонструвати свою ефективність, але він цього не зробив", - додала кандидатка на пост міського голови.
Нагадаємо, "Слуги народу" представили своїх кандидатів у мери на місцевих виборах. Серед них - п'ять жінок.