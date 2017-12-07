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Італійську піцу і ще 11 нових елементів внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

Італійську піцу і ще 11 нових елементів внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У четвер профільний комітет ЮНЕСКО, Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини, включив до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства 12 нових елементів, передає УНН з посиланням на прес-реліз ЮНЕСКО.

Серед об’єктів, зокрема, майстерність неаполітанских піцайоло.

Ця італійська кулінарна практика складається з чотирьох різних етапів, пов’язаних з підготовкою і запіканням тіста в дров’яної печі. Майстерність відіграє ключову роль в підтримці громадських заходів та обміну між поколіннями. Ця практика з’явилася в Неаполі, де зараз проживає і працює близько 3 тисяч піцайоло.

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Окрім того, до списку внесли традиційну казахську гру в аськи, виготовлення глиняних фігурок в Ештремоше, німецьке виготовлення органу і органну музику, грецьку музично-культурну традицію “Ребетіко”, індійське Кумбха-Мела (“свято глечика”), Пінісі, мистецтво суднобудування в індонезійському Південному Сулавесі, Човган — іранську кінну гру, ірландську волинку, кінну гру “кок-бору” із Киргизтану та кулінарну традицію кашоваріння Малаві “Нсіма”.

У середу до списку було долучено ще дев'ять елементів, зокрема ритуальні процесії в Болівії та болгарські кулінарні традиції до першого дня весни.

Засідання міжурядового комітету проходитиме до 9 грудня в провінції Чеджу, Республіка Корея.

Як повідомляв УНН, список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО для негайної охорони поповнився шістьма елементами.

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